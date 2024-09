Nesta terça-feira (10), um motorista que não teve a idade informada perdeu o controle do veículo e bateu em uma casa em Bicas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, ao chegar no local, os militares encontraram a residência danificada, mas o condutor do veículo já havia sido socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico. Ele teve ferimentos leves.

A equipe dos bombeiros isolou a área afetada para garantir a segurança dos moradores. A Defesa Civil do município foi convocada para avaliar a estrutura da residência, que apresentava sinais visíveis de comprometimento devido ao impacto.

A causa do acidente ainda está sendo investigada.