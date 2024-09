Um micro-ônibus escolar bateu na Serra de Santa Rita de Ibitipoca, na tarde desta terça-feira (10). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo estava com cerca de 13 pessoas.

Ainda de acordo com os bombeiros, todos os passageiros foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo foi retirado com auxilio de uma retroescavadeira. O Acessa entrou em contato com SAMU para saber atualização do estado de saúde e se algum passageiro foi encaminhado ao hospital, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno.