Uma operação que investiga uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas foi realizada em uma fazenda em Lima Duarte nesta terça-feira (10). A operação denominada “Queda Livre”, foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Conforme o MPRJ o objetivo é combater uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, responsável por movimentar mais de R$ 9 milhões ao longo dos últimos anos.

Ainda conforme o MPRJ, Robson Martins dos Santos, conhecido como Douglas Castro, seria líder da organização e fornecedor de drogas ao Terceiro Comando Puro (TCC), utilizando a fazenda para o transporte das drogas para o Complexo da Maré e outras comunidades na cidade carioca. Em 2019, após ser condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele teria se refugiado em Lima Duarte.



Mais de 40 policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão, sendo três deles em Lima Duarte, três na capital fluminense (Parada de Lucas, Cordovil, Vila da Penha) e um em Itaboraí (RJ). A Justiça determinou o sequestro de valores em nome dos investigados, de interpostas pessoas e de empresas de fachada, no montante de quase R$ 7,5 milhões.