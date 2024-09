Na manhã dessa terça-feira (10), uma mulher de 36 anos foi morta com sete tiros enquanto trafegava por uma estrada no distrito de Alvorada, zona rural de Carangola. A vítima estava de moto a caminho do trabalho no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi inicialmente acionado por testemunhas que acreditavam se tratar de um acidente de moto. No entanto, ao chegar ao local, a equipe de socorro constatou que a vítima havia sido alvejada por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil esteve presente, e a perícia técnica foi realizada no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé para os procedimentos de praxe.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime, mas a Polícia Civil abriu o inquérito de investigação para apurar o caso.