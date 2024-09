Uma mulher e uma criança de três anos ficaram feridas após o carro em que estavam cair em uma ribanceira localizada em uma estrada que liga a BR-116 à Comunidade Patrimônio dos Carneiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista tentou evitar uma batida frontal ao se deparar com um carro vindo em alta velocidade e com os faróis altos. Para desviar, ela jogou o veículo para fora da estrada, resultando na queda.

Quando os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, a mulher e a criança já estavam fora do carro, aguardando os socorristas na pista com ferimentos leves. O veículo foi retirado posteriormente por um guincho.