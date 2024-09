Jovens ficam feridos após serem baleados em Ubá

Na noite dessa quarta-feira (11), dois jovens, de 21 e 25 anos, ficaram feridos após serem baleados na Avenida dos Ex-Combatentes, no Bairro Santa Luzia, em Ubá.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o primeiro jovem foi atingido no braço direito, enquanto o segundo sofreu um ferimento no abdômen. Ambos foram levados ao Hospital Santa Isabel.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e a investigação, e aguarda retorno.