A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 30 anos, nessa quarta-feira (11), em Viçosa, durante operação de combate ao tráfico de drogas nos bairros Centro e Nova Viçosa. Segundo a PC, a ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário

Durante os trabalhos, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, motivo pelo qual o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

De acordo com o delegado Renato Zanco, responsável pelas investigações, as drogas estavam preparadas para o comércio ilícito, o que evidenciou a gravidade das atividades do suspeito. "O homem preso será indiciado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça", concluiu o delegado.

Drogas | prisão | tráfico de drogas