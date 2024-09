O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) combate um incêndio em uma região vizinha à unidade de conservação do Parque Estadual do Ibitipoca e a subida da serra do distrito de Conceição do Ibitipoca, na tarde desta quinta-feira (12), em Lima Duarte. De acordo com os bombeiros, até o momento, uma área de aproximadamente 70 hectares foi afetada, mas ainda existe a possibilidade de aumento. A corporação está com cinco equipes em campo.

FOTO: CBMG - Incêndio atinge entorno da Serra de Ibitipoca

Em um vídeo, o tenente do Corpo de Bombeiros, João Victor Alves, destaca que no momento não há riscos para o Parque Estadual e que existem quatro focos ainda ativos, mas apenas um oferece risco, "estamos trabalhando para eliminar todos os focos. O combate ao fogo começou por volta das 9h de quarta-feira (11).

No momento, há um efetivo com sete bombeiros militares, seis brigadistas da UC, dez moradores voluntários e 28 da brigada parceira.