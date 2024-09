Na tarde dessa quinta-feira (12), três funcionários de uma empresa ficaram feridos após o silo de serragem explodir, em Visconde do Rio Branco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), acionado para a ocorrência, as três vítimas, do sexo masculino, sofreram queimaduras de 1º e 2º graus, com 40% a 50% do corpo afetado, incluindo face e vias aéreas.

A causa do acidente ainda não foi identificada e segue em investigação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitado para prestar os primeiros socorros, mas informou que, quando chegou ao local, o atendimento já havia sido realizado.