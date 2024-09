Uma batida entre duas motocicletas deixou uma motociclista ferida nessa quinta-feira (12), no trevo da parte alta do Bairro João XXIII, em Muriaé.

Segundo informações apuradas no local, um motociclista que subia na contramão esbarrou na motociclista que descia. Ele provocou a colisão e fugiu do local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que sofreu ferimentos leves, e a conduziu para o Hospital São Paulo.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e agora busca imagens de câmeras de segurança com moradores das proximidades do acidente.

Durante o tempo que a equipe do Rádio Muriaé permaneceu no local, foi observado que vários motoristas e motociclistas não realizaram a conversão no trevo e subiram pela contramão.

