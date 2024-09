Um jovem de 18 anos foi detido na noite dessa quinta-feira (12) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em Andrelândia.

De acordo com a corporação, uma equipe recebeu informações que denunciavam o tráfico na Rua D e indicavam o suspeito. Durante as buscas, a PM visualizou o jovem entrando na Rua D e retornando com uma sacola nas mãos. Os militares também observaram outros indivíduos fazendo contato com ele.

Dessa forma, realizaram a abordagem ao jovem, que tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 180,00, e, no local onde ele realizava os contatos, cento e vinte e dois pinos de cocaína, seis pedras de crack e doze buchas de maconha.

O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Drogas | PM | Polícia