Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (13), após perder o controle em uma curva e bater em um guarda-corpo na BR-265, altura do km 267, em São João del-Rei.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima foi encontrada caída na vegetação, já sem sinais vitais. Os vestígios no local indicam que o motociclista foi arremessado ao chão, e a motocicleta parou a aproximadamente 20 metros do local do acidente, próximo à margem do Rio das Mortes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A perícia liberou o corpo, que foi encaminhado por uma funerária ao IML da cidade. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.

