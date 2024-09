Em uma ação conjunta realizada nessa sexta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e a Defesa Civil de Barão de Cocais, com apoio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), executaram medidas emergenciais para prevenir incêndios no entorno da Igreja Mãe Augusta do Socorro. O templo, construído em 1737 e considerado patrimônio histórico e cultural de Barão de Cocais e de Minas Gerais, está localizado na zona de evacuação da barragem de Gongo Soco, área de risco monitorada pela Vale S.A.

Com o aumento de incêndios florestais na região nas últimas semanas, que resultou na decretação de calamidade pública no município, as autoridades decidiram tomar ações preventivas urgentes. Para proteger a igreja, foi realizado um aceiro – técnica que consiste em remover a vegetação ao redor da construção para evitar a propagação do fogo.

A operação contou com suporte remoto da mineradora Vale, possibilitando que a equipe de bombeiros e Defesa Civil entrasse com segurança na área de risco. Após a conclusão dos trabalhos, as equipes retornaram sem incidentes, garantindo a preservação do local.

O acordo firmado com a Vale prevê a continuidade de ações de proteção ao patrimônio histórico e cultural de Barão de Cocais, com foco na prevenção de novos incêndios e na preservação da igreja, que tem grande relevância para a identidade e história da região.