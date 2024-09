Na noite dessa sexta-feira (13), um jovem de 21 anos, ajudante de um caminhão carregado de vidro, faleceu no Hospital São Paulo (HSP) em Muriaé. A vítima, natural de Belo Horizonte, havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave após o veículo sair da pista na Serra de Pirapanema.

O acidente ocorreu na manhã de sexta, quando o caminhão seguia sentido Muriaé. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Outros dois ocupantes do caminhão, o motorista e outro ajudante, sofreram apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou no resgate.

O corpo do jovem será levado para Belo Horizonte neste sábado (14).