Na madrugada deste sábado (14), por volta das 2h15, militares do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete foram acionados para combater um incêndio em uma casa abandonada localizada na Rua Maranhão, no Bairro Jardim América. De acordo com testemunhas, o local era frequentemente utilizado por usuários de drogas e estava cheio de entulhos e lixo.

A equipe de bombeiros utilizou técnicas de combate a incêndios estruturais para conter as chamas e realizar o rescaldo e resfriamento do imóvel. Cerca de 1.000 litros de água foram necessários para controlar o fogo e concluir a operação.



Tags:

Corpo de Bombeiros | incêndio