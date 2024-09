Na madrugada do último sábado (14), um acidente envolvendo duas motocicletas na estrada que liga o Distrito de Vermelho à BR-356 resultou na morte de um homem de 33 anos, que trabalhava como motoboy.

Segundo informações, as motocicletas colidiram no trecho, a vítima foi levada em estado grave ao Hospital São Paulo, onde faleceu na madrugada desse domingo (15) devido aos ferimentos.

Amigos, familiares e colegas de profissão prestaram homenagens ao motoboy nas redes sociais, onde era muito querido.

As imagens de câmeras de segurança próximas ao local do acidente serão analisadas para ajudar a esclarecer as causas da batida.

O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (16), às 10h30, no Cemitério Municipal Senhor do Bonfim.