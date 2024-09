Na tarde desse domingo (15), uma batida entre um carro e uma moto deixou o motociclista e a passageira feridos na MG-126, altura do km 22, em São João Nepomuceno.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ambos os veículos seguiam no sentido decrescente da rodovia, quando, no trevo dos Trombeteiros, o carro fez uma conversão à esquerda, e a motocicleta tentava uma ultrapassagem, momento em que ocorreu a batida.

Quando a equipe policial chegou ao local, as vítimas, um homem de 41 anos e uma mulher de 40, já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Municipal. O motociclista sofreu ferimentos na cabeça e nos braços, enquanto a passageira, com uma fratura na clavícula, foi transferida para Juiz de Fora para atendimento ortopédico.

O motorista do carro, de 41 anos, não se feriu.

