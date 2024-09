Na manhã desta segunda-feira (16), duas carretas emparelhadas interditam a subida da Serra de Petrópolis, na altura do km 100. O reboque da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (Concer) foi acionado para remover os veículos, que deverão ser retirados descendo o trecho pela contramão.

Ainda conforme a Concer, devido à interdição, a praça de pedágio no km 102 também se encontra interditada no sentido Juiz de Fora, com opção de retorno.

Por volta das 9h45, a Companhia informou que a pista da Serra de Petrópolis foi totalmente liberada e que a praça de pedágio de Caxias se encontra sem interdições.

