Na tarde desse domingo (15), um homem de 40 anos foi socorrido com quase metade do corpo queimado, em Manhumirim. Os detalhes do ocorrido não foram divulgados.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a transferência da vítima do Hospital Padre Júlio Maria para o Hospital César Leite, o homem apresentava queimaduras de 2º e 3º graus, afetando 49,5% do corpo, incluindo o pescoço, o tórax e os membros superiores.

A reportagem solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e aguarda retorno.