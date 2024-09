A Polícia Militar de Leopoldina foi acionada por volta das 3h da madrugada do último domingo (15), após relatos de uma briga durante uma festa de família. Segundo informações da PM, no aniversário, o sobrinho discutiu com seu tio, que o atingiu com dois golpes de faca, acertando a barriga e o braço da vítima.

A vítima foi socorrida e está inconsciente em estado grave na Casa de Caridade Leopoldinense.

O suspeito foi encontrado em sua residência e alegou aos policiais que agiu em legítima defesa. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

A arma utilizada no crime não foi localizada.



Tags:

Polícia