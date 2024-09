Na tarde dessa segunda-feira (16), uma mulher de 42 anos ficou presa por três horas em um elevador da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Leopoldina. O sistema do equipamento de transporte foi interrompido por um apagão que afetou toda a cidade, fazendo ele parar enquanto transitava entre o primeiro e o segundo andar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, realizou a abertura manual da porta do elevador. No entanto, a remoção da vítima não foi possível, pois o elevador estava no vão entre os andares. Tentativas de acionar o circuito de emergência para descer o elevador ao primeiro andar foram feitas, mas o sistema estava danificado, o que impediu o funcionamento. Os técnicos foram acionados e orientaram os bombeiros nas tentativas de resetar o sistema.

Após cerca de três horas de trabalho, o sistema foi restabelecido, permitindo a descida do elevador e a retirada segura da mulher, que estava calma e sem ferimentos. Não houve necessidade de atendimento médico, e nenhum outro órgão foi envolvido na ocorrência.