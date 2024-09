No último sábado (14), um homem de 45 anos foi detido suspeito de atear fogo em outro homem, também de 45 anos, após a vítima não pagar um empréstimo.

Segundo a Polícia Militar, as investigações tiveram início quando a vítima deu entrada no Hospital Raymundo Campos com queimaduras causadas por um líquido inflamável. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para um hospital em Congonhas.

Testemunhas informaram que a vítima havia acabado de chegar em casa, no Bairro São Francisco, quando foi surpreendida pelo suspeito, que carregava uma garrafa pet contendo gasolina. O autor teria derramado o líquido no teto do carro da vítima e, em seguida, atirado a garrafa em chamas contra o homem, causando queimaduras no rosto, pescoço, tórax e braços. Após o ataque, o suspeito fugiu.

Em rastreamento, a Polícia Militar localizou o autor, que confessou o crime. Ele alegou que a motivação foi o não pagamento de um empréstimo feito à vítima. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.