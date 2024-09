Na noite dessa segunda-feira (16), dois ocupantes de uma motocicleta se feriram após baterem em uma viatura da Polícia Militar durante uma tentativa de fuga na Avenida JK, em Muriaé.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi abordada na Praça do Trabalhador, no Bairro da Barra, mas fugiu empinando a moto e iniciando uma gravação da ação com um celular. As viaturas começaram a perseguição, e com o apoio de outras equipes, os suspeitos foram interceptados. Ao tentar se esquivar, eles acabaram colidindo com uma viatura que estava no cerco policial.

Os ocupantes da moto sofreram escoriações e ferimentos nos joelhos, sendo encaminhados para o Hospital São Paulo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os devidos levantamentos no local.

Pequenas porções de maconha foram encontradas com os suspeitos, e a ocorrência segue em andamento para mais detalhes.

Tags:

Muriaé