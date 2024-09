Na manhã dessa terça-feira (17), uma carreta carregada de argila caiu em uma ribanceira e pegou fogo no km 719 da BR-116, na Serra de Belvedere.

Segundo o motorista, o veículo apresentou problemas no sistema de freios, que ele tentou corrigir com uma rápida manutenção. No entanto, pouco depois de retomar o trajeto, a carreta bitrem perdeu completamente os freios, tornando-se incontrolável. Diante da situação, o condutor foi forçado a pular do veículo em movimento, que caiu ribanceira abaixo.

Com o impacto, um incêndio se iniciou no cavalo mecânico, espalhando-se rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, enquanto uma equipe da Eco-RioMinas prestou o apoio necessário no local.