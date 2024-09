Quatro pessoas ficaram feridas na tarde da última terça-feira (17), em Leopoldina, após o carro em que estavam capotar no km 747 da BR-116.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo, que vinha de Magé, no Rio de Janeiro, perdeu o controle da direção enquanto chovia, o que resultou no capotamento.

A equipe da EcoRioMinas esteve no local para prestar socorro, e os ocupantes sofreram apenas lesões leves. O bebê de dois meses, que estava devidamente acomodado em uma cadeirinha de segurança, saiu ileso do acidente.

