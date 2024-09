A Polícia Militar, por meio da Agência Regional de Comunicação Organizacional da 4ª RPM, emitiu na manhã dessa quinta-feira (19) uma nota de esclarecimento sobre o caso do homem baleado durante um surto psicótico na Vila Conceição, em Muriaé, ocorrido na quarta-feira (18).

Segundo o comunicado, os militares foram chamados por equipes de saúde devido à gravidade da situação, já que o indivíduo estava armado com uma faca e ameaçava familiares, testemunhas e as equipes de saúde. A PM utilizou uma pistola de impulso elétrico antes de recorrer aos disparos de arma de fogo, mas o homem continuou avançando em direção aos policiais, o que motivou os tiros.

O comando do 47º Batalhão informou que um inquérito policial militar será instaurado para apurar os fatos. Abaixo, a nota oficial da Polícia Militar na íntegra:

“A Polícia Militar de Minas Gerais por meio da 4ªRPM, informa que na data de ontem, 18 de setembro de 2024 por volta das 17h49min, foi acionada por equipes de saúde local a comparecer numa residência no bairro Vila Conceição, na cidade de Muriaé. No local, um homem de grande compleição física que estava transtornado, armado com uma faca, em surto psicótico, ameaçava familiares, testemunhas e as equipes de saúde que ali se encontravam.

O autor resistente, exaltado, agressivo e armado com uma faca não acatou as ordens verbais dos policiais. Na tentativa de conter o agressor a equipe policial utilizou de instrumento de menor potencial ofensivo, pistola de emissão de impulso elétrico, contudo, ainda assim, o agressor investiu na direção dos policiais militares de forma rápida e com a faca empunhada na posição de ataque, neste momento, os policiais utilizaram da arma de fogo para defesa da vida da equipe e das testemunhas que estavam presentes.

O agressor foi socorrido pela equipe de saúde que estava no local e encaminhado ao Hospital local onde ficou internado.

O Comando do Quadragésimo Sétimo Batalhão instaurará inquérito policial militar para apuração dos fatos.

A Polícia Militar reafirma o compromisso de ser essencial ao povo mineiro.”

Juiz de Fora, 19 de setembro de 2024.



Entenda o caso

Na tarde da última quarta-feira (18), um homem em surto psicótico foi baleado pela Polícia Militar na Vila Conceição, em Muriaé. Testemunhas relataram que ele estava agressivo dentro de sua casa e, ao sair armado com uma faca, desobedeceu as ordens de parada dos policiais. Três disparos foram efetuados contra o homem, que foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital São Paulo, onde passou por cirurgia e permanece internado.

A perícia da Polícia Civil foi ao local e recolheu a faca e os cartuchos deflagrados.