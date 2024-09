Na noite dessa quinta-feira (19), a Polícia Militar deteve um casal suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no Bairro Várzea de Baixo, em Tiradentes. O homem, de 41 anos, já era conhecido pelas autoridades, e estava acompanhado de uma jovem de 23 anos e seu filho de 7 anos. Durante a tentativa de fuga, a mulher escondeu drogas no bolso da criança.

De acordo com a ocorrência, ao perceberem a presença da polícia, o casal tentou fugir. O homem foi detido primeiro e, em sua posse, foi encontrado apenas um celular. A mulher, que estava com a criança, foi flagrada colocando um objeto no bolso do filho e pediu que ele fugisse. Contudo, ambos foram capturados.

Na revista, os policiais encontraram R$ 56,00 e um celular com a mulher. No bolso da criança, foram encontradas 28 pedras de crack embaladas para venda e duas pedras maiores da droga.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia, enquanto a criança foi entregue aos cuidados da avó materna.