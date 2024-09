A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu, nessa última quinta-feira (19), um homem, de 35 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas no Bairro Santa Terezinha, em Muriaé.

O suspeito, que estava foragido há nove anos, foi localizado e detido em uma residência de frente para o mar na praia de Acaiaca, em Piúma, litoral capixaba.

A operação, denominada El Patrón, foi deflagrada por equipes da PCMG e da PCES com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão preventiva contra o suspeito, investigado por diversos crimes relacionados com tráfico de drogas e homicídios em Muriaé. Mesmo residindo fora do estado, o homem continuava a exercer influência sobre o tráfico no bairro Santa Terezinha, no município de Minas.

O delegado Glaydson de Souza Ferreira, responsável pelas investigações, ressalta a relevância da prisão do alvo: "Estamos combatendo o crime organizado e as lideranças criminosas em Muriaé. Essa prisão trará impacto significativo na redução da criminalidade local".

Durante a ação, realizada simultaneamente em Muriaé e Piúma, foram apreendidos uma grande quantidade de entorpecentes, uma arma de fogo e um veículo.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.