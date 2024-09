A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) participou da operação Prima Blindagem, na última quarta-feira (18), para cumprir ordens judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade de Jequié, no estado da Bahia. Durante a ação policial, um homem de 42 anos foi preso por crimes contra a dignidade sexual de crianças.

A vítima é uma menina, de 10 anos, residente na cidade mineira de Visconde do Rio Branco, alvo de crimes cometidos por meio de uma rede social.

Apuração PCMG

A PCMG instaurou inquérito após a mãe da vítima denunciar que um homem estaria conversando com sua filha, de 10 anos, por meio de mensagens privadas em aplicativo de rede social. Segundo ela, as conversas tinham teor obsceno e, inclusive, o suspeito enviava fotografias das partes íntimas para a criança.Por meio de levantamentos e em contato constante com a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil em Jequié, os policiais civis identificaram e localizaram o investigado, residente na cidade baiana. A PCMG representou então pela prisão do investigado, assim como pela busca e apreensão e apreensão e análise de dados de todos os equipamentos eletrônicos ligados ao suspeito. Conforme apurado, o homem é investigado por crimes cometidos por meio virtual contra outras vítimas, inclusive da Bahia, o que levou ao cumprimento das medidas pelo Gaeco Regional de Visconde do Rio Branco e Gaeco-BA.

Apuração MPMG

Segundo as investigações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o suspeito utilizava uma rede social para assediar e abusar de crianças, com idades entre 5 e 12 anos, havendo fortes indícios do envolvimento de outras pessoas. Os crimes teriam sido cometidos nos estados de Minas Gerais e da Bahia, inclusive com troca de imagens de sexo explícito envolvendo vítimas crianças. Diversos dispositivos eletrônicos e outros materiais abrangendo a prática de crimes relacionados à pedofilia foram apreendidos na operação.

