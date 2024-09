Um motociclista ficou ferido na tarde dessa sexta-feira (20) após bater na traseira de um caminhão de gás. O acidente ocorreu na BR-356, entre os distritos de Pirapanema e Rosário da Limeira.

De acordo com informações do local, a batida aconteceu no momento em que o caminhão estava realizando uma conversão à esquerda para acessar uma estrada vicinal.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, apresentando diversas escoriações e fraturas no braço, perna e pé. Ele foi encaminhado ao Hospital São Paulo, em Muriaé, para atendimento médico.

Durante o resgate, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado, mas não houve formação de engarrafamento. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

acidente | caminhão | Motociclista