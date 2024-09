Dois homens, de 31 e 37 anos, foram detidos nesse domingo (22) em Barbacena, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.



A ação ocorreu durante um patrulhamento da Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Rua João Paulo Segundo. Os policiais desconfiaram da atitude dos indivíduos e realizaram uma abordagem. No local, foram encontrados 20 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma porção maior de cocaína, R$ 51 em dinheiro e um celular.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Barbacena para os procedimentos legais.



Drogas | Polícia | Polícia Militar | tráfico de drogas