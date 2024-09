Uma adolescente de 16 anos, que havia sido dada como desaparecida, foi apreendida com drogas nesse domingo (22), durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Rio Pomba. A jovem foi abordada em um ônibus interestadual que transitava pela MGC-265.

Segundo a PM, a adolescente demonstrou nervosismo durante a entrevista policial. Na revista, foram encontradas duas barras de maconha com ela. Posteriormente, com o acompanhamento do Conselho Tutelar, foi constatado que a jovem foi dada como desaparecida no sistema de registro.

A adolescente foi apreendida.

