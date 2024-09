Na manhã do último sábado (21), por volta das 10h, militares do Corpo de Bombeiros de Barbacena foram chamados para conter um incêndio em uma residência na Rua Francisco Moura Duarte, no Bairro Santa, em Ressaquinha.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram a casa completamente tomada pelas chamas e iniciaram o combate imediato. Após cerca de 15 minutos de ação, o incêndio foi controlado, mas todo o interior da residência já havia sido destruído. Os militares realizaram o rescaldo, utilizando aproximadamente 1.500 litros de água para garantir que não houvesse um novo foco de incêndio.

Devido aos danos estruturais causados pelas chamas, incluindo o comprometimento do telhado, a Defesa Civil foi acionada e interditou o imóvel após avaliação.

Populares informaram que o incêndio pode ter sido criminoso. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para investigar o caso.