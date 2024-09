Na manhã desse domingo (22), um motociclista morreu após bater de frente com um carro na BR-116, em frente ao Posto Vale do Sol, no distrito de Bom Jesus da Cachoeira.

A vítima estava a caminho do trabalho, onde atuava em uma empresa terceirizada. O carro envolvido no acidente, com três ocupantes, seguia do Rio de Janeiro com destino a Natividade. Os ocupantes do automóvel sofreram apenas ferimentos leves.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal de Muriaé.

