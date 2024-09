A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizou, na última sexta-feira (20), uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão em Astolfo Dutra, , em imóveis relacionados a suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as PC, durante as buscas, foram apreendidos 14 pinos de cocaína, um pote com conteúdo análogo à mesma substância; uma bucha de maconha; nove pedras de crack; uma balança de precisão; dois celulares; um carro e uma motocicleta.

Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia, incluindo um adolescente de 16 anos, filho de uma das investigadas, que assumiu a posse dos entorpecentes.

Os suspeitos foram ouvidos e liberados, as investigações continuam.

Tags:

Drogas | Polícia | Polícia Militar | tráfico de drogas