O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), regional Paracatu, no Noroeste do estado, com apoio da Polícia Militar, realizou, nesta segunda-feira, 23 de setembro, a operação "O Grande Mentecapto". A ação prendeu o líder da organização criminosa, a qual é investigada por aplicar crimes de extorsão e de estelionato contra familiares de presos, em todo o estado, durante mais de três anos.

Segundo apurado, os familiares eram extorquidos logo após a prisão do parente, sob o argumento de que o preso havia dado prejuízo na cela. O valor a ser pago ao grupo, geralmente de R$600, serviria para arcar com os supostos prejuízos da facção criminosa.

Levantamentos preliminares apontam a existência de centenas de vítimas em todo o estado de Minas Gerais.

