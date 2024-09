Após 25 dias internada, Cleuza Gomes de Oliveira, de 67 anos, faleceu nessa terça-feira (24) no Hospital São Paulo, em Muriaé. A idosa foi atropelada por um motociclista inabilitado no dia 30 de agosto, na Avenida Cel Marciano Rodrigues, em frente à agência do Bradesco, no Centro da cidade.

No dia do acidente, Cleuza foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital, onde permaneceu internada até o seu falecimento. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista alegou que não percebeu a idosa atravessando e não conseguiu frear a tempo.

Ele foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado após se comprometer a comparecer em juízo.