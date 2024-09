A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em colaboração com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), prendeu, nessa quarta-feira (25), um homem de 38 anos que estava foragido há cerca de seis anos. O suspeito foi localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro.

A operação foi resultado de uma investigação da Delegacia de Polícia de Ubá, que levou à condenação do homem por receptação qualificada de combustíveis automotivos. Além disso, ele também era acusado de receptar veículos clonados, materiais de construção e lubrificantes para motores.

Durante a prisão, os agentes encontraram e apreenderam cinco armas de fogo registradas no nome da esposa do investigado, que estavam no local.