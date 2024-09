Na tarde dessa quarta-feira (26), a Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 19 anos, suspeito de participar de um roubo à mão armada a um supermercado na cidade de Viçosa. O crime ocorreu quando dois suspeitos, utilizando uma motocicleta Honda XRE preta, abordaram um funcionário e roubaram um malote contendo dinheiro.

Após o crime, as equipes policiais iniciaram um rastreamento com base em imagens de câmeras de segurança, que confirmaram a participação da motocicleta XRE e mostraram os autores armados. A investigação levou os policiais até a residência de um dos suspeitos, onde o jovem apresentou várias contradições durante a abordagem. Constrangido pela presença dos familiares, ele acabou confessando o crime e revelou o local onde a motocicleta utilizada no roubo estava escondida.

A PM se dirigiu a uma garagem na Rua Princesa Isabel, onde foram encontradas duas motocicletas com placas adulteradas: uma Honda XRE, originalmente vermelha, com queixa de furto, e uma Honda CG preta, que, apesar de não ter queixa, apresentava danos que indicavam alteração ilegal. As motos estão ligadas a diversos crimes na região, incluindo um homicídio no bairro "Rebenta Rabicho".

Além das motocicletas, a polícia apreendeu um arsenal considerável na garagem, que incluía:

Uma espingarda calibre 12



Munições de diversos calibres: 9mm (9 unidades), .380 (1 unidade), .44 (2 unidades), 7.62 (1 unidade), e 12 (3 unidades)



Um colete balístico



14 buchas de substância análoga à maconha, além de dois pedaços maiores da mesma drog

O autor, já conhecido por seu histórico criminal, havia sido apreendido anteriormente, ainda menor de idade, por tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

