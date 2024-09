Em Muriaé, um homem a 12 anos de prisão por homicídio tentou fugir após ser julgado, nessa quinta-feira (26). Ao deixar o Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, ele se desvencilhou dos agentes, subiu em uma bicicleta e tentou escapar. No entanto, a fuga foi interrompida por policiais militares e penais, que o alcançaram em frente à Rodoviária, a menos de 300 metros do local.

Um policial penal, que estava de folga, jogou seu carro em direção ao fugitivo, conseguindo imobilizá-lo. O homem foi conduzido novamente pelos agentes, mas antes de ser levado ao sistema prisional, foi encaminhado ao Hospital São Paulo devido às escoriações sofridas durante a queda.

O réu havia sido condenado pelo assassinato de Wilson Silva Souza, ocorrido em maio do ano passado, no Bairro Rosário, quando a vítima foi morta com um tiro na cabeça dentro de seu carro. Ele foi preso pela Polícia Civil um mês após o crime e confessou o homicídio. Agora, ele permanece à disposição da justiça, enfrentando um agravante em sua sentença devido à tentativa de fuga.