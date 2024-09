O conselho de sentença do Tribunal do Júri de Manhuaçu condenou a 21 anos e nove meses de reclusão um homem que tentou assassinar a ex-companheira em abril de 2023, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por tentativa de feminicídio, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da mulher e por razões de a vítima ser do sexo feminino.

Ao analisar o caso, os jurados também reconheceram a majorante de o homem ter praticado o crime em descumprimento das medidas protetivas de urgência consistente em se aproximar da ex-companheira. Pelo MPMG, atuou no júri o promotor de Justiça Isaac Soares Mação.

De acordo com a investigação, em 6 de abril de 2023, por volta das 06h50, na viela Esperança, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu, o homem, movido pela intenção de matar, perseguiu sua ex-companheira e, aproveitando-se do fato de ela ter se escorregado e caído no chão, desferiu contra ela golpes de faca na intenção de matá-la e somente não atingiu seu objetivo porque a mulher gritou por socorro e pessoas chegaram para acudi-la, o que fez com que ele interrompesse a ação criminosa e fugisse. Em seguida, ela recebeu atendimento médico.

Segundo a denúncia do MPMG, o homem atentou contra a ex-companheira por motivo torpe, em razão da não aceitação do fim do relacionamento com a vítima, “tendo sua conduta sido movida por extremo sentimento de posse que nutria por ela”. Ainda de acordo com o MPMG, o homem “praticou o delito por razões de sexo feminino, evidenciadas pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois havia convivido com a vítima em união estável, e não aceitava o fim do relacionamento”.

Tags:

Homem