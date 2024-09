Um motociclista ficou ferido na manhã deste sábado (28) após colidir na traseira de uma caminhonete no trevo que liga as BRs-116 e 356, em Muriaé.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital são Paulo com ferimentos generalizados. O motorista da caminhonete não se feriu.

O motociclista é morador do distrito de Bom Jesus e estava indo em direção a uma transportadora onde trabalha. As informações apontam que a moto e a caminhonete seguiam no mesmo sentido. A colisão aconteceu quando a caminhonete realizou uma convenção proibida. O motociclista não conseguiu frear.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local do acidente e fez o registro. Não houve engarrafamento na via. A multa para quem faz conversão proibida é de R$ 195,23, considerada infração grave com mais cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

