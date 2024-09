Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite do último sábado (28) no Bairro Santana, em Muriaé, após uma discussão com dois irmãos na rua XV de Novembro.

Após os disparos, a dupla fugiu em dois veículos. Uma equipe do Samu foi acionada, mas ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida.

Ainda não há informações sobre a motivação da desavença que resultou no homicídio, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima, identificada como Ricardo Barros de Oliveira, tentou correr após ser atingida, mas caiu já sem vida na rua Primavera.

O delegado de homicídios esteve no local para dar início às investigações, e, após os trabalhos da Perícia Técnica, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.