Na manhã desse domingo (29), o Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionado para socorrer duas vítimas de um grave acidente na rodovia MG-448, km 27, na cidade de Santa Bárbara do Tugúrio. O veículo capotou e desceu uma ribanceira de aproximadamente 30 metros, deixando os dois ocupantes feridos.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, a caminhonete com as vítimas perdeu o controle e saiu da pista, capotando e parando em uma área de difícil acesso. Ao chegar ao local, os Bombeiros encontraram uma das vítimas fora do veículo e a outra presa às ferragens.

Com o apoio de um estudante de medicina, Caio Borges, que estava no local e auxiliou no resgate, as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU iniciaram os procedimentos de salvamento. O condutor do veículo, um homem de 46 anos, estava consciente, porém com suspeita de fratura na coluna e preso às ferragens. Ele foi retirado com o uso de equipamentos específicos e encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena pela equipe do SAMU, com sinais vitais estáveis.

A segunda vítima, um homem de 40 anos, apresentava escoriações no rosto e fratura no braço direito. Ele também foi imobilizado e conduzido ao mesmo hospital, onde recebeu atendimento médico.

Segundo relatos do condutor, eles estavam a caminho de Belo Horizonte, vindos de Ubá, quando perdeu o controle do veículo, resultando no capotamento. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para realizar as devidas investigações.