Na manhã desse sábado (28), o Corpo de Bombeiros de Barbacena resgatou um cão que estava desaparecido há cinco dias em uma área rochosa do município de Desterro do Melo. O animal foi localizado em uma fenda na Pedra do Índio, uma região de difícil acesso, após horas de buscas intensas.

Segundo informações dos bombeiros, o cão estava preso em uma fenda a cerca de 30 metros da base da montanha e a 40 metros de altura. O resgate exigiu uma operação complexa, com os militares contornando a montanha por trilhas até conseguir chegar ao local onde o animal estava.

De acordo com o Sargento Marcos, o Soldado Hugo Sena, o Soldado Naves e o Soldado Hargreaves, que participaram da operação, o cão foi encontrado severamente desidratado e desnutrido, mas ainda dócil.

O resgate foi realizado com sucesso, e o cão, após avaliação, foi entregue aos cuidados dos moradores da região para recuperação.