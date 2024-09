Na última sexta-feira (27), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 54 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa, por vender drogas em Além Paraíba, na Zona da Mata.

De acordo com a corporação, o investigado, que estava foragido desde 2019, foi detido enquanto comercializava entorpecentes no Bairro Terra do Santo. O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e teria ligação com traficantes do Rio de Janeiro.

Com o suspeito, foram apreendidas 34 buchas de maconha e aproximadamente R$ 170 em dinheiro. Ele e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia.