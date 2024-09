A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta segunda-feira (30), um homem investigado por

crimes no contexto da Lei Maria da Penha, no município de Andrelândia. O suspeito, que já havia

ameaçado sua ex-companheira, foi preso após descumprir as medidas protetivas de urgência impostas

para proteger a vítima.

Após diversas denúncias e a constatação de que o agressor continuava a se aproximar da

ex-companheira, a PCMG representou pela sua prisão preventiva, com o objetivo de garantir a segurança

da vítima e prevenir novas violações. O pedido foi acatado pela Justiça, e a equipe de policiais civis de

Andrelândia realizou a prisão do indivíduo.

O delegado de polícia Lucas Terrão Maddalena Pepe, responsável pela operação, ressaltou a importância

de ações rápidas e eficazes no enfrentamento à violência doméstica. "A violação de medidas protetivas é

um crime grave, que coloca em risco a integridade da vítima.

A Polícia Civil está comprometida em garantir a proteção das mulheres e a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha", afirmou.

Homem | violação | Violência Doméstica