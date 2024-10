Um homem foi baleado na tarde desta segunda-feira (30) no bairro Porto, durante uma operação da Polícia Militar, realizada por uma equipe da Rotam de Belo Horizonte.

De acordo com informações, o suspeito resistiu à abordagem e foi baleado no joelho. Ele é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, originária do Rio de Janeiro.

Após o incidente, o homem foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital São Paulo. A PM também informou que outras diligências foram realizadas em diversos pontos da cidade. A ocorrência ainda está em andamento.