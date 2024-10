O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra três homens que, para roubar, atraíram e torturaram um motorista de aplicativo, em Conselheiro Lafaiete. O motorista chegou a ser hospitalizado, mas morreu dias depois em razão dos ferimentos.

De acordo com a denúncia, no início da noite do dia 3 de setembro deste ano, os três homens acionaram o motorista pelo aplicativo e se dirigiram a um local ermo, na zona rural de Conselheiro Lafaiete. Após anunciarem o assalto, tomaram o celular da vítima e a forçaram a fornecer senhas do aparelho e do aplicativo bancário. Depois de espancar o motorista, os três o deixaram na estrada e fugiram com o carro, mas, na fuga, bateram o veículo e, como forma de ocultar o delito, incendiaram o carro.

Com o desaparecimento do motorista, a polícia foi acionada e apurou que os denunciados estavam usando o celular da vítima, fazendo transferências e compras. Os três foram localizados pela polícia, que também encontrou produtos adquiridos com o dinheiro da vítima, um simulacro de arme de fogo e, com um deles, 20 gramas de cocaína, cinco gramas de crack em pedra e 17 gramas de maconha.

Os réus foram denunciados pelos crimes de latrocínio duplamente qualificado, mediante emboscada que dificultou a defesa do ofendido e com emprego de meio cruel; extorsão e dano qualificado, uma vez que queimaram o carro para assegurar a ocultação do outro crime. Um deles foi denunciado ainda pelo porte da droga no momento que foi localizado pela polícia.