Na noite dessa quarta-feira (2), um acidente envolvendo uma caminhonete de uma empresa de asfaltamento deixou seis funcionários feridos na Vila Belizário, em São João del-Rei. O veículo tombou na via que liga o Bairro Matozinhos à Avenida Oito de Dezembro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes da caminhonete eram homens, com idades entre 30 e 60 anos. Conforme relatou o sargento Brighenti, chefe da equipe de resgate, "alguns deles apresentavam lesões graves, incluindo suspeita de fraturas no braço, clavícula, perna e trauma de crânio". As vítimas foram prontamente imobilizadas e encaminhadas para atendimento no Hospital Nossa Senhora Das Mercês e Santa Casa. O atendimento contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ambulâncias da prefeitura.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal também estiveram no local para coordenar o trânsito, que foi interrompido durante o socorro. O acidente teria ocorrido porque o veículo, ao tentar subir uma via íngreme, perdeu força, voltando e tombando. Além dos ferimentos, uma grande quantidade de piche de asfalto, que era transportada pela caminhonete, foi derramada na pista e sobre os feridos. Após o resgate, os bombeiros utilizaram serragem para evitar novos acidentes na área afetada.

